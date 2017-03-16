翻轉哈瑪星 作家建議成立街區公司

作家邱秉瑜(右五)16日受高巿府交通局邀請演講。(交通局提供)

高雄巿將在今年10月在哈瑪星舉辦「生態交通全球盛典」，但在活動過後能為高雄留下什麼？知名作家邱秉瑜16日以國際案例觀點直言，這是市府贈給民眾最有意義的禮物，可以翻轉哈瑪星成為低碳、宜居的好社區，建議活動過後應成立官、民合作的「街區公司」持續經營下去。

著有《我們值得更好的城市》的作家邱秉瑜，16日受高巿府交通局邀請，以「從國際案例試談生態交通盛典應如何為高雄留下遺產」為題演講，他引用許多國際知名城市、如巴黎、日本東京、京都、哥本哈根、波哥大、波特蘭等城市為例，規劃出以人為本的城市徒步區，有效抑制私人運具、增加行人空間，徹底翻轉該城市成為低碳、綠色城市成功案例。

他認為，從國際案例看哈瑪星今年10月舉辦生態交通全球盛典活動，無論是軟硬設施都能為哈瑪星留下許多無形的資產、徹底翻轉哈瑪星成為優質的社區。

他覺得，辦這項活動不應只是像放煙火，燦爛過後不留痕跡，建議活動過後可由官方及民間合組美國波特蘭的非營利或日本長濱市營利的「街區公司」，如此能降低官方的溝通成本達到永續經營目的。

(中時)