美中「乒乓外交」推手 前亞太助卿索樂文病逝

美國前亞太助卿索樂文,於13日病逝。(圖/美國亞太協會網站)

尼克森總統(Richard Nixon)期間,與季辛吉(Henry Kissinger)共同主持國家安全會議(National Security Council)的美國前亞太助理國務卿索樂文(Richard Solomon),經美國國務院(US State Department)證實,病逝於本月13號,享壽79歲。這名從學轉政的政治學者,不僅是1970年代末期,美國拉攏中共最重要的兩名外交官,更是著名的「乒乓外交」催生者。對他的貢獻,國務院稱他是「建築美國與東亞友誼橋樑的重要推手」。

據香港南華早報(SCMP)報導,於尼克森前總統時期,與季辛吉共同負責與大陸溝通聯繫的外交官索樂文,於13日病逝美國,享壽79歲。這名被譽為美中「乒乓外交」推手的外交官,從博士班階段起,就與中國脫離不了關係。索樂文於1971年進入國家安全會議,協助季辛吉負責當時仍處在神秘階段的「美中關係正常化」計畫,而在美國桌球國家隊於1971年訪問北京後,隔年負責接待回訪美國的大陸桌球隊就是索樂文。此後直到1976年離職為止,他也籌劃了諸多美中正式建交前的互訪活動,讓兩國的文化與學術有更進一步的交流。

尼克森於1972年訪問北京。(圖/美國和平智庫)

1972年即將出訪日本的美國前國務卿季辛吉。(圖/美聯社)

索樂文,1937年出生於費城,大學就讀於麻省理工學院(MIT),並於1966年以中國政治為研究領域,順利取得該校政治系的博士學位。同年被密西根大學聘為政治系教授,1971年加入美國國家安全會議,與季辛吉共事,專門負責亞洲事務。1986年轉入國務院任職,3年後被老布希總統(George H. W. Bush)任命為亞太事務助理國務卿,期間從中斡旋和解決,困擾越南與柬埔寨多年的邊界主權問題。1993年曾短暫出任駐菲律賓大使一年,過後則退出政府事務,返回智庫蘭德公司(Rand Corp)擔任高級研究員至退休。

索樂文一生共出版過8本書,包含由加州大學出版的《毛澤東革命與中國政治文化》(Maos Revolution and the Chinese Political Culture)、《革命不是請客吃飯》(A Revolution is Not a Dinner Party)等著作。對於這名優秀外交官的離世,美國國務院發言人稱他是「搭建美國與東亞(中國)友誼橋樑的重要推手」,前助理國務卿闊克(Chester Crocker)更認為,「(索樂文)是當年外交界不可或缺的傳奇之一。」

(中時電子報)