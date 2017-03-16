美中「乒乓外交」推手 前亞太助卿索樂文病逝

美國前亞太助卿索樂文，於13日病逝。（圖/美國亞太協會網站）

尼克森總統（Richard Nixon）期間，與季辛吉（Henry Kissinger）共同主持國家安全會議（National Security Council）的美國前亞太助理國務卿索樂文（Richard Solomon），經美國國務院（US State Department）證實，病逝於本月13號，享壽79歲。這名從學轉政的政治學者，不僅是1970年代末期，美國拉攏中共最重要的兩名外交官，更是著名的「乒乓外交」催生者。對他的貢獻，國務院稱他是「建築美國與東亞友誼橋樑的重要推手」。

據香港南華早報（SCMP）報導，於尼克森前總統時期，與季辛吉共同負責與大陸溝通聯繫的外交官索樂文，於13日病逝美國，享壽79歲。這名被譽為美中「乒乓外交」推手的外交官，從博士班階段起，就與中國脫離不了關係。索樂文於1971年進入國家安全會議，協助季辛吉負責當時仍處在神秘階段的「美中關係正常化」計畫，而在美國桌球國家隊於1971年訪問北京後，隔年負責接待回訪美國的大陸桌球隊就是索樂文。此後直到1976年離職為止，他也籌劃了諸多美中正式建交前的互訪活動，讓兩國的文化與學術有更進一步的交流。

尼克森於1972年訪問北京。（圖/美國和平智庫）

1972年即將出訪日本的美國前國務卿季辛吉。（圖/美聯社）

索樂文，1937年出生於費城，大學就讀於麻省理工學院（MIT），並於1966年以中國政治為研究領域，順利取得該校政治系的博士學位。同年被密西根大學聘為政治系教授，1971年加入美國國家安全會議，與季辛吉共事，專門負責亞洲事務。1986年轉入國務院任職，3年後被老布希總統（George H. W. Bush）任命為亞太事務助理國務卿，期間從中斡旋和解決，困擾越南與柬埔寨多年的邊界主權問題。1993年曾短暫出任駐菲律賓大使一年，過後則退出政府事務，返回智庫蘭德公司（Rand Corp）擔任高級研究員至退休。

索樂文一生共出版過8本書，包含由加州大學出版的《毛澤東革命與中國政治文化》（Maos Revolution and the Chinese Political Culture）、《革命不是請客吃飯》（A Revolution is Not a Dinner Party）等著作。對於這名優秀外交官的離世，美國國務院發言人稱他是「搭建美國與東亞（中國）友誼橋樑的重要推手」，前助理國務卿闊克（Chester Crocker）更認為，「（索樂文）是當年外交界不可或缺的傳奇之一。」

(中時電子報)