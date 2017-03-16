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虎尾科大覺文郁校長(中)致贈該校自行研發之光劍予松山工農校長楊益强(左)與家長黃永銓。（許素惠翻攝）

台北市松山工農校長楊益强下午率領家長會長黃永銓及各委員、一級主管參訪虎尾技大學，副校長林瑞璋及教務長楊達立引領參觀該校機電輔系精密加工實務工廠及刀具中心、機械設計系綜合加工工廠、生物科技系農業與生物科技產品檢驗服務中心及先導工廠、飛機工程系教學實習棚廠、電子工程系智慧型機器人系統實驗室、自動化工程系自動化系統實驗室與機電實驗室、資訊工程系嵌入式系統異質系統應用設計實驗室與生物資訊實驗室、電機工程系以及中部創新自造教育基地等，實地了解教學環境及設備。

校長覺文郁指出，該校前身為台灣三大工專之一的雲林工專，創校著重機電工程領域，在精密機械、電機整合技術方面具有深厚的優勢及實力，近年積極推動產學合作，與友嘉等知名廠商產學合作，達成與產業無縫接軌，創造畢業即就業的能力。

此外，2017年知名雜誌調查「2000大企業最愛大學生調查」，該校高居企業最愛技職調查排名第6名、中部地區企業最愛學校調查排名第4名、學生抗壓性與穩定度調查排名第5名、學生具有創新能力調查 排名第5名。

目前就讀於虎尾科大的松山工農畢業學生高達228人，校方希望透過參訪讓松山工農的教育團隊深入了解虎尾科大的教育環境與理念，藉此開拓兩校合作交流的新契機。

(中時)