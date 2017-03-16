通力電梯遭停業 北市：全國有逾500家專業廠商

台北市建築管理工程處今天表示，台灣通力電梯公司因電梯保養維護紀錄造假不實，7日遭都發局勒令停止執行北市昇降設備維護保養業務1年，遭停業後仍應善盡後續的履約善後責任，主動協助社區大樓尋找合格的專業廠商接手，避免維護保養產生空窗期。

建管處提醒，目前經內政部認可的昇降設備「專業廠商」，全國共有548家，其中109家營業地點登記於台北市，廠商名冊可於內政部營建署網站查詢。

建管處呼籲，社區大樓的電梯設備，依法應委託專業廠商維護保養，每月至少一次，並應製作維護保養紀錄。所以，社區大樓管理委員會宜查明實際到場執行電梯維護保養工作的人員，究竟是否為營建署網站公告的「專業技術人員」本人，如有發現假冒或其他違反規定情事，可逕向「1999市民熱線」或「市政信箱」舉發，凡經建管處查明屬實者，將依《建築法》規定督責專業廠商立即改善，未改善即勒令停止執行業務，並報請內政部廢止登記證。

(中時)