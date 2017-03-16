通力電梯遭停業 北市：全國有逾500家專業廠商
台北市建築管理工程處今天表示，台灣通力電梯公司因電梯保養維護紀錄造假不實，7日遭都發局勒令停止執行北市昇降設備維護保養業務1年，遭停業後仍應善盡後續的履約善後責任，主動協助社區大樓尋找合格的專業廠商接手，避免維護保養產生空窗期。
建管處提醒，目前經內政部認可的昇降設備「專業廠商」，全國共有548家，其中109家營業地點登記於台北市，廠商名冊可於內政部營建署網站查詢。
建管處呼籲，社區大樓的電梯設備，依法應委託專業廠商維護保養，每月至少一次，並應製作維護保養紀錄。所以，社區大樓管理委員會宜查明實際到場執行電梯維護保養工作的人員，究竟是否為營建署網站公告的「專業技術人員」本人，如有發現假冒或其他違反規定情事，可逕向「1999市民熱線」或「市政信箱」舉發，凡經建管處查明屬實者，將依《建築法》規定督責專業廠商立即改善，未改善即勒令停止執行業務，並報請內政部廢止登記證。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。