WBC》日本全勝晉級準決賽 戰力還是有隱憂

日本隊先發投手，複賽面對古巴，主投4局失4分退場。（中時資料照 美聯社）

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日本經典賽代表隊，靠著火力支援在經典賽預賽與複賽，拿下六連勝佳績，挺進準決賽，不過日日本隊也有一些隱憂，就是先發投手除了千賀滉大外，在複賽都崩盤，準決賽如何調度將成為關鍵因子。

複賽日本首戰面對荷蘭，先發投手石川步，僅投3局就被擊出5支安打，包含兩發全壘打，失5分退場，第二戰先發菅野智之，則是用了投4局失4分退場，進入準決賽後將面對實力更加堅強的美洲球隊，先發投手恐成為隱憂。

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好在打線部分中田翔、山田哲人與筒香嘉智輪流發揮長打火力，讓日本隊得以挺進準決賽，投手菅野智之指出，自己都是太甜的球被擊出安打，雖然野手們很幫忙球隊拿下勝利，不過還是希望之後也能靠投手贏球。

日本隊投手教練權藤博說，菅野智之主要是因為不想投四壞球保送對方，所以才投了許多太甜的球，這就是經典賽帶給他的壓力，希望接下來的比賽還可以再給他一次機會。

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昨扮演先發奇兵的千賀滉大，面對以色列5局僅被擊出1支安打，將也有機會補上先發位置，不過他回應：「本來沒有以先發做調整，自己上場就是盡力解決每一位上來的打者。」

(中時電子報)