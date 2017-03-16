南投「鷹緣聚會─天空之橋賞鷹觀光季」月底啟動

灰面鵟鷹在清明前後從南而北過境八卦山，被當地民眾南路鷹或清明鳥。圖為本報記者紀錄其翱翔天際的情形。(沈揮勝攝)

南投市賞鷹暖身記者會，小朋友現場彩繪鷹揚。（南投市公所提供）

八卦山永興社區，曾觀察到多筆台灣松雀鷹的繁殖紀錄。（沈揮勝攝）

度冬或過境猛禽「澤鵟」。（沈揮勝攝）

只要天氣放晴，八卦山的大冠鷲絕不缺席。（沈揮勝攝）

南投市公所今天上午在「天空之橋」辦「鷹緣聚會─天空之橋賞鷹觀光季」記者會，活動中頒發燈會感謝狀也安排南投意麵地方特色美食品嚐，同時有小朋友在現場彩繪鷹揚，希望藉此帶動八卦山的生態產業與觀光。

南投市八卦山分布有大冠鷲等多種原生猛禽，每年清明前後更有大批赤腹鷹、灰面鵟鷹北返過境，市公所掌握生態資源，連年辦賞鷹活動，今年「鷹緣聚會‧天空之橋賞鷹觀光季」將在30日起分5梯體驗，市長宋懷琳歡迎民眾來南投賞鷹、暢遊天空之橋。

八卦山台地除了常見有俗稱「蛇雕(或蛇鷹)」的大冠鷲遨翔，鳳頭蒼鷹等本土猛禽也為數不少，永興社區還多次觀察到珍貴保育類台灣松雀鷹的繁殖紀錄；3、4月間，則有數以千計的赤腹鷹、灰面鵟鷹，以及少量的鵟、蜂鷹過境遷徙。

其中灰面鵟鷹每年10月經台灣前往南洋度冬，10月10日前後過境墾丁時被稱「國慶鳥」，3月底、4月初北返經八卦山被彰、投兩縣民眾稱牠「清明鳥」，因由南而來，因此也叫牠「南路鷹」。

此刻正是候鳥猛禽過境時刻，南投市公所昨天為賞鷹季辦暖身記者會，邀小朋友在現場彩繪鷹揚，期帶動八卦山的生態產業與觀光。

宋懷琳表示，「鷹緣聚會‧天空之橋賞鷹觀光季」自30日起至4月7日，分5梯安排南投市11所小學師生1200多人前來體驗，並有社區志工引導，從賞鷹步道步行到天空之橋，解說生態環境，宣導保護大自然。

(中時)