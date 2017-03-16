SBL》發言為何猖狂？邱大宗：不計代價爭冠

達欣總教練邱大宗本季屢屢在賽後記者會猖狂放話，引爆不少網路鄉民熱議。(中華籃協提供)

其實從本季開始，達欣總教練邱大宗在賽後記者會的「猖狂」發言，屢屢引爆網路熱議，有人說他有種，也有人說他很囂張，其實這些網路留言，他都看到了，「沒關係！重要是把這支球隊帶上去，不計任何代價(爭冠)！」

無論是說打歪對手，或嗆對方太軟，不可能打贏達欣等說詞，都讓邱大宗本季躍居最具爭議的教練，他自己也很清楚這種嗆聲行為，會帶來怎樣的影響或衝擊，尤其是對他自己，可是他一點也不在乎，因為重點還是能否奪冠。

回顧邱大宗超過20年的輝煌教練，除了在台灣帶過新浪、台啤、東森與達欣，更在大陸待過江蘇、新疆、廣西與四川等隊執教，擁有如此豐富執教經驗的他，本季卻突然變成最「衝」或最「嗆」的SBL教練，變化可說很大。

「要想帶這支球隊出來，尤其是從底下衝上來，我知道有很多不同的方式，我當然可以斯文一點，就跟昔日『小諸葛』形象一樣，」邱大宗說，「其實現在我不只是在記者會內這樣，其他地方也是，這才是最好方式。」

邱大宗強調，想帶達欣必須拿出魄力，絕對不能客客氣氣，因為假如他一開始客氣，也許就會開始輸了，更重要的是，如今他面對都是拿過4次冠軍的球隊(璞園或台啤、裕隆)，相較之下他只在SBL拿過1冠，這對他衝擊很大。

「老實講，在我輸球的時候，我也被猖狂的對手打很慘，別忘記達欣曾是墊底球隊，假如我的猖狂話語，可以幫助這支球隊奪冠，那我什麼都沒關係了。」邱大宗說。

不過等到16日中場時間頒給邱大宗第14季年度最佳教練獎項時，這時他就沒那麼猖狂了，「我年紀比較大，才能上來領獎，這個獎項屬於達欣全體教練團與球員的，當然也要感謝支持我的達欣老闆。」

(中時電子報)