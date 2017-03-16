美國廚藝學院ProChef認證課程 6月首度登場

CIA首次與台灣的大學和訓練機構合作，由中國文化大學推廣教育部與華岡興業基金會取得授權，在台灣先後推出一系列西餐認證課程。（文化大學推廣部提供）

CHEF-BRAD-BARNES即將於六月來台親授全亞洲獨家、僅限12席的「CIA ProChef ® Level 1」認證講師培訓。（文化大學推廣部提供）

今年7月間並將開辦「CIA ProChef ®Level 1」專業廚藝訓練課程（Training Program），CIA師資來台授課，對象是有半年以上專業西餐廚房資歷的餐飲工作者，訓練結業後方可參加Level 1的認證考試(Certification Exam)。（文化大學推廣部提供）

CIA校友吳曉芳主廚，也是本次培訓12席認證講師之一。（文化大學推廣部提供）

台灣美食之島的名聲響亮，國際頂尖的廚藝學校也樂意與台灣合作，在地提供訓練，這所學校名叫CIA，但並非中央情報局，而是「The Culinary Institute of America」美國廚藝學院的簡稱。

創校71年歷史的CIA有近五萬名傑出校友，在西餐界赫赫有名，95%受聘於米其林或星級飯店知名餐廳、高級牛排館、餐飲集團或從事廚藝教育，5%創業或繼承家中餐飲事業，堪稱校友遍天下。目前CIA擁有四個校區，除紐約、加州、德州之外，2011年應新加坡政府之邀，與新加坡理工大學合作辦校，成立二年制的廚藝學位學程。

CIA校友中，知名大廚、美食評論家與食品餐飲界企業家比比皆是。台灣觀眾熟知的旅遊探險頻道節目「波登不設限」的主持人安東尼波登，也是CIA傑出校友；至於台灣校友，位於台北東區的新北歐餐飲風格餐廳MUME，副主廚王一山也是CIA校友，在他眼中，CIA是廚藝學習者的寶庫，擁有令人驚豔的資料庫，打下扎實底子和習得大量廚藝知識。

今年，CIA首次與台灣的大學和訓練機構合作，由中國文化大學推廣教育部與華岡興業基金會取得授權，即將在台灣先後推出一系列認證課程。

除了引進符合國際標準的西餐認證制度，這項合作更重要的是將核心技術轉移到台灣，讓人才的培養更落地、更接軌在地產業。

今年6月26至30日，首先登場的是全亞洲獨家、僅限12席的「CIA ProChef ® Level 1」認證講師培訓（Training the Trainer Program）。對象主要是擁有國際廚藝學校畢業証書，並有一年以上專業西餐副主廚資歷的專業人士，完成培訓且通過評核者，將成為正式的CIA ProChef L1認證講師，未來成為培訓台灣西餐人才的重要推手。

身為CIA校友的教父牛排行政總主廚吳曉芳、台北君悅酒店寶艾西餐廳的傳奇新秀主廚羅偉洲，都應邀參加6月的認証講師培訓；歐華酒店地中海牛排館主廚郭榮宗、好樣餐飲集團行政主廚朱捷等人也報名參加講師培訓課程的甄選。好樣餐飲集團原本就計畫送主廚到美國CIA進修，得知CIA在台推出高端廚藝在職訓練和證照課程，就近選擇在台培訓。

除了講師訓練，7月間另開辦「CIA ProChef ®Level 1」專業廚藝訓練課程（Training Program），對象是有半年以上專業西餐廚房資歷的餐飲工作者，訓練結業後方可參加Level 1的認證考試(Certification Exam)。

畢業於美國CIA正式學制的教父牛排行政主廚吳曉芳表示，在CIA求學很辛苦，每堂課都不輕鬆，既要懂美食史，也要學習餐飲的文化差異；馬拉松上課的體力挑戰、基本功的重複練習、戰戰兢兢的餐廳實習…無一不在磨鍊專業廚師的心志與態度，是提升專業精準度的必要過程。

吳曉芳也比較了傳統師徒與國際廚藝學校的訓練。傳統廚師的基本功熟練，可是常不明白原理，碰到問題易被動等指示，缺乏主動解決問題和創新力。國際廚藝學校的鍛鍊，則是讓學生理解基礎的文化與烹調原理，訓練全方位廚藝能力，包含成本管理、食材知識、餐廳經營，甚至了解污染食物的細菌…有助一步通步步通，發展創新的餐飲型態，迅速融入國際化的餐飲團隊。

(旺報)