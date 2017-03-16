機場銅管樂聲悠揚 旅客享受候機時光

政治大學銅管五重奏樂團受邀在二航廈演出。(范揚光攝)

由國立台灣藝術教育館、機場公司與采盟免稅店主辦的「愛上每一天 我的夢機場」以一系列藝文活動讓國內外旅客看見台灣學生的藝術活力；政治大學銅管五重奏樂團下午受邀在二航廈演出，悠揚的樂聲吸引不少過往旅客駐足聆聽。

準備登機前往日本的趙小姐表示，很少在國內外機場看到這樣高水準的現場音樂表演；當得知這些樂手還是大學生時，她驚訝地直說：「還以為是專業團體！」

此外，在二航廈D區藝文展演空間也持續展出全國學生藝文原創作品，帶給候機旅客不一樣的藝術饗宴。

(中時)