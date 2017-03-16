開南大學17周年校慶 創意啦啦舞比賽大PK

開南大學17周年校慶以「意氣飛揚 展翅翱翔」為主軸。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右2）表示，開南大學與桃園市在地化心手相連，尤其在航空城與亞洲矽谷計畫以及機捷，開南大學都參與很多人力。（甘嘉雯攝）

開南大學17周年校慶以「意氣飛揚 展翅翱翔」為主軸。（甘嘉雯攝）

開南大學17周年校慶，各學院參賽隊伍活力十足。（甘嘉雯攝）

開南大學16日舉行17周年校慶，校慶以「意氣飛揚 展翅翱翔」為主軸活動，開南大學樂儀旗社首先以亮麗的樂曲，搭配整齊劃一的精湛槍法，為校慶揭幕，榮獲大專校院校際熱舞交流賽冠軍的開大熱舞社的高超舞技陸續活絡現場氣氛，壓軸演出則為開大創意啦啦舞比賽，各學院參賽隊伍盡情揮灑，展現了團體合作的默契，象徵了開南學子為了實現自我夢想而努力的精神。

桃園市長鄭文燦表示，開南大學17歲的活力是蘊含開南商工百年歷史傳承學風，開南大學與桃園市在地化心手相連，尤其在航空城與亞洲矽谷計畫，以及剛通車的機捷，開南大學都參與很多人力，非常支持桃園產業的建設，讓桃園市蛻變出更嶄新的活力。

(中時)