亞洲前300頂尖大學排名 北醫搶進百大

泰晤士報高等教育專刊（THE）今天公布2017年亞洲前300名頂尖大學排行榜，台北醫學大學首度進入百大頂尖大學之列，從去年111至120名間進步到今年91名、進步20名之多，在國內多數大學排名倒退的困境下，北醫反而逆勢上揚。

台北醫學大學校長閻雲表示，北醫去年進入前200大排名後，就一直不斷追求卓越，往前進步，泰晤士報評比項目包括教學、研究、論文引用、國際化及學校營收等5大面向，北醫在其中4項評比中表現亮眼，尤其是國際化的努力成果。

他指出，近年北醫積極走向國際，與全球知名大學及研究機構合作，共同發表期刊論文；也有更多全球各地國際學生與外籍優秀學者走進北醫校園，跨國研究合作蓬勃發展。

此外，在論文引用指標上，北醫教授及研究人員的科研成果、期刊論文的引用量也逐年增加，顯示科研成果的高度學術價值。而在辦學上，北醫指出，除研究總經費逐年攀升，更強調產學合作及創新研發精神，同時整合一校五院醫療教學體系豐沛能量，在在成為北醫持續穩定成長關鍵動力。

(中時)