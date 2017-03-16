亞洲前300頂尖大學排名 北醫搶進百大
泰晤士報高等教育專刊（THE）今天公布2017年亞洲前300名頂尖大學排行榜，台北醫學大學首度進入百大頂尖大學之列，從去年111至120名間進步到今年91名、進步20名之多，在國內多數大學排名倒退的困境下，北醫反而逆勢上揚。
台北醫學大學校長閻雲表示，北醫去年進入前200大排名後，就一直不斷追求卓越，往前進步，泰晤士報評比項目包括教學、研究、論文引用、國際化及學校營收等5大面向，北醫在其中4項評比中表現亮眼，尤其是國際化的努力成果。
他指出，近年北醫積極走向國際，與全球知名大學及研究機構合作，共同發表期刊論文；也有更多全球各地國際學生與外籍優秀學者走進北醫校園，跨國研究合作蓬勃發展。
此外，在論文引用指標上，北醫教授及研究人員的科研成果、期刊論文的引用量也逐年增加，顯示科研成果的高度學術價值。而在辦學上，北醫指出，除研究總經費逐年攀升，更強調產學合作及創新研發精神，同時整合一校五院醫療教學體系豐沛能量，在在成為北醫持續穩定成長關鍵動力。
(中時)
關鍵字：北醫、亞洲前300名頂尖大學排行榜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。