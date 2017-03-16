小小兵回來了！《神偷奶爸3》暑假上映

《神偷奶爸3》暑假歡樂登場。(環球提供)

2010年動畫片《神偷奶爸》，及2013年《神偷奶爸2》，在全台票房高達1億8500萬台幣，造成黃色小小兵旋風席捲全球。而2015年專屬《小小兵》電影，全台票房更飆破3億210萬台幣，成為影史最賣座動畫片。

2017年暑假，使壞也在所不惜的格魯，這回和他的新婚妻子露西，以及3個可愛的女兒毛毛、蒂蒂、安安，還有不按牌理出牌的療癒系小小兵，將三度攜手一起冒險。台灣於6月30日與美國同步歡樂登場。

(時報周刊)