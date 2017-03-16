大學個人申請入學放榜 忠信學校5人6志願全上
大學個人申請入學第1階段16日放榜，新竹縣私立忠信學校有5位同學表現優異，6個志願全都上，其中，高二即罹患鼻咽癌的劉家瑄，不被命運與病魔擊倒，休學1年休養再次回到校園，此次同樣6個志願都中，第1志願是中原大學企管系服務業管理組，勵志過程足為典範。
忠信學校今年有包括葉千嫚、劉家瑄、張廷宇、劉育君、劉宥成等5人6志願全上，另，徐意芬則是上兩個台大志願，包括歷史系與日語系，徐意芬表示，自己很喜歡日文翻譯小說，也喜歡日本的文化，因此最後放棄同樣很有興趣的歷史選擇日語。
而罹患鼻咽癌的家瑄說，自己過去的個性很陽光，雖然因病一度想要放棄自己，但是看到媽媽、同學、師長們不斷給鼓勵，因此休學1年後復學，很開心能跟學弟妹一起上大學。
父母都是學土木的張廷宇，此次錄取了台大、交大、中興、成大土木，另也錄取台大森林環境暨資源系和清大生命科學系，因志向是當建築師，因此選擇台大土木，未來想結合森林與生命，打造自己如心中最美的建物。
家中經營工廠的葉千嫚，從小看媽媽負責工廠的會計，耳濡目染，未來想要當個會計師或到銀行上班，因此選擇中原財務金融。劉育君則是家人都很愛旅遊，選擇暨南大學觀光休閒與餐旅管理系餐旅管理組。
劉宥成表示，自己想要當薩克斯風演奏家，這次申請輔大等6個學校音樂系都上榜，他最後選擇當輔大人。
(中時)
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