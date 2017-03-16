推動離島觀光 飛買家免稅商城即將進駐馬祖北竿

易飛網國際旅行社股份有限公司(2734)轉投資飛買家股份有限公司為配合政府的離島永續經營政策，積極推展離島觀光，「飛買家免稅商城」 於106年3月15日取得免稅牌正式進軍離島免稅零售服務業，落腳馬祖北竿的「飛買家免稅商城」將以「虛實整合多角化經營，提升在地經濟競爭力」為經營目標，促進馬祖的觀光發展。

創新銷售模式虛實整合 配合在地開發活絡離島經濟

飛買家股份有限公司，是由經營國內外旅遊服務業、跨境電商服務的「易飛網國際旅行社股份有限公司」投資經營的免稅店，憑藉著多年經營觀光業、跨境電商服務平台的豐富經驗，開創出全新的免稅店新商業模式。未來「飛買家免稅商城」將引進日本熱銷商品，透過關稅減免之優惠，提供更具有價格競爭力的家電、藥妝等免稅商品銷售，除了設置實體免稅展示店及提貨點之外，同時結合電子商務機制，運用跨競電商平台，結合信用卡等多元支付方式，打造免稅商城的新氣象。

「飛買家免稅商城」將以創新商業模式的與高效率的經營模式，創造出跨境電商型態的免稅商店，為兩岸及國際旅客提供優質、舒適的購物環境與專業服務，進駐馬祖北竿航站及白沙碼頭之後，將為免稅商城營造國際級的意象，提升離島觀光經濟的附加價值。

為響應政府新南向政策推廣，開放多元市場，未來將會針對星馬、印尼、泰國與菲律賓等東南亞旅客喜好，設計馬祖戰地風情主題行程，結合創新購物體驗，吸引更多東南亞旅客來馬祖，將具有在地特色的景點、人文與特產，呈現在旅客面前，提升在地遊憩與前往馬祖的觀光人潮。

以馬祖的地利之便，「飛買家免稅商城」，更會積極尋找更多的合作夥伴，刺激陸客前往馬祖觀光的意願，提高陸客到馬祖購物、觀光的熱度，提昇經濟收益。讓馬祖成為具備在地特色與國際潮流無縫接軌的購物天堂。

(中時電子報)