行車糾紛逼車追砍3刀 殺人未遂判7年10月

有毒品前科廖姓男子，去年元旦凌晨1時許開著偷來的車，與綽號「小主」朋友所開的BMW，在高巿鼓山區大榮中學附近與蔡姓機車騎士發生行車糾紛。

口角過後廖男亮出開山刀，嚇得對方騎車逃跑，但廖男不放過，一路追上青海路橋，逼車導致騎士擦撞護欄，「小主」順勢開車撞上騎士致雙腿變形，廖男再持刀往對方連劈3刀後逃逸，高雄地院審結，依殺人未遂等罪判廖男徒刑7年10個月，可上訴。

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(中時)