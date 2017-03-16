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2017自由車環台賽 桃園第7年參與

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自由車環台賽 桃園第7年參與
桃園市長鄭文燦（右）與中華民國自由車協會秘書長（左）李開志共同踩動飛輪，啟動「桃園騎跡」賽事地圖。（甘嘉雯攝）
自由車環台賽 桃園第7年參與
中華民國自由車協會秘書長李開志（左）致贈國家代表隊紀念車衣給桃園在地中壢國中及啟英高中自由車隊小選手。（甘嘉雯攝）
自由車環台賽 桃園第7年參與
桃園在地中壢國中及啟英高中自由車隊小選手，特別來參加自由車環台賽記者會，期許他們有朝一日能成為國家級車手。（甘嘉雯攝）

2017國際自由車環台賽16日舉行賽前記者會，宣布桃園市站賽事訂於28日在桃園市舉辦，同時公告賽事行經區域，並由桃園市長鄭文燦率10個行政區區長與中華民國自由車協會李開志秘書長共同踩動飛輪，啟動「桃園騎跡」賽事地圖。

(中時)

關鍵字：2017國際自由車環台賽
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