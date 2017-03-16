現任者優先 李進勇競選連任明朗
民進黨布局2018縣市長選舉，傳出將採「現任者優先」連任機制，雲林縣長李進勇競選連任大勢底定。不願具名的黨內人士表示，政治大環境不佳，穩固縣市執政更重要，李進勇向來服膺黨的決定，黨要他選什麼他就選。
李進勇上任後諸多政策與前縣長蘇治芬不一致，李蘇關係「冰冷」，立委劉建國似也有意更上層樓，三人相處的氛圍詭異，去年底縣議會甚至有議員質詢「聽說蘇縣長要回來選縣長？」
蔡英文去年520就職後，最大傳言是李進勇可能入閣，蘇治芬將輔佐劉建國接棒。雖黨內人士認為不可能機率高，但李進勇並未表態，外界想像空間很大。
蔡英文14日與彰化以北的黨籍縣市長餐敘，據傳有人提出仿照2014年縣市長選舉「現任者優先」機制，而蔡英文表達同意。
雖李進勇本人未鬆口，隨著「現任者優先」機制被提出來，連任之路已見明朗。
黨內人士指出，目前政治大環境對不利民進黨，2018縣市長選舉等於期中考，黨要的是確保勝選，鞏固地方執政，2020大選才會順利，李進勇有執政優勢，「他入閣對民進黨不是最大加分」。
知情人士表示，李進勇向來服膺黨的意志，要他競選連任，他不太會說不，「但他也不必自己宣布」。
今年初以來雲林縣府團隊一級主管大幅更動，異動的有副縣長、社會處、教育處、新聞處、勞工處、城鄉處、行政處，外界普遍認為是為連任布局。
一名一級主管表示，去年底李進勇上任兩周年的民調滿意度63%，「選不選應該很明顯吧。」
(中時)
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