楊仁壽指李登輝領終身俸 李辦：48小時內公開致歉

前司法院長楊仁壽日前在「全國公務人員協會」舉辦之年金改革溯及既往違憲研討會中指，李登輝的終身俸也沒有被改掉。李登輝辦公室今天在臉書及發新聞稿表示，楊仁壽有「蓄意公然毀謗之嫌」。請楊仁壽自律、自重，因引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見作任何更正，要求48小時內，型式不拘，公開致歉，以免自誤。

(中時)