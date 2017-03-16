高市訓就中心為大專院校量身訂做｢客製化就業促進活動｣
每年6月是畢業季，學子將踏入職場當社會新鮮人。高市勞工局訓就中心今年特別深入校園，依據各校學生的職涯需求，提早做好踏入職場的準備，順利就業並熟悉勞動權益，量身訂做｢客製化就業促進活動」，自3月至6月將陸續舉辦50餘場，歡迎各校學生踴躍參與。
勞工局局長鄭素玲表示，很多職場上的大小事和注意事項，如勞動法令、職場倫理、軟實力的培養等，在校較不容易獲取相關資訊，學生工作後常需多方嘗試磨合，換取寶貴經驗。
為此勞工局訓就中心與本市高職及大專院校召開會議共同討論，與15所學校合作辦理「客製化就業促進活動」，針對各校特色推出「專屬職涯性向分析」、「軟實力培養講座」、「客製化就業媒合活動」和「一對一專人就業輔導追蹤」等，透過一連串對症下藥的職涯協助，減輕青年學子面對職場的不確定感，儘早找到就業方向。
訓就中心表示，此次合作的15間學校為「高雄應用科技大學、高雄師範大學、義守大學、高雄高工及高美醫專」等，活動選定校園內舉辦，讓學生可就近取得就業相關資源，將邀請業界知名的職場達人現身分享，並辦理「自信心培養」、「人際溝通講座」等；還有最受歡迎的職場參訪活動，將根據各校學生專長安排相關產業觀摩，與雇主面對面交流，為即將畢業的青年學子補給職場能量。
｢客製化就業促進活動｣將於3月22日於文藻外語大學起跑，相關活動報名資訊，可上勞工局訓練就業中心網站（https://goo.gl/N3GDda）查詢，或電洽訓就中心：07-7330823*310。
(中時)
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