中年級打高年級，武潭國小獲柔道男女團體雙料冠軍

武潭國小今年參加屏東中小學聯運及高雄理事長盃柔道賽，都獲得男女團體雙料冠軍。（潘建志攝）

武潭國小今年參加屏東中小學聯運及高雄理事長盃柔道賽，都獲得男女團體雙料冠軍，小選手們平常都努力練習。（潘建志攝）

武潭國小今年參加屏東中小學聯運及高雄理事長盃柔道賽，都獲得男女團體雙料冠軍，小選手們平常都努力練習。（潘建志攝）

屏東武潭國小今年參加屏東中小學聯運及高雄理事長盃柔道賽，都獲得男女團體雙料冠軍，穩坐屏東國小柔道界第一把交椅。校長梁吉成說，排灣族小朋友有很好天賦，加上教練林俐雯帶得到孩子的心，教柔道還得幫孩子課後輔導，才能打出這麼好的成績。

武潭國小柔道隊有36人，今年2月獲得屏東縣中小學聯運男女生組團體雙料冠軍；上周參加高雄理事長盃柔道賽，9個量級中女生組獲得4金2銀3銅、男生組獲得3金2銀2銅，並雙雙獲得團體賽冠軍，包辦大部分獎項，成績非常亮眼。

林俐雯說，隊上有學生同時也是拔河隊選手，這次比賽剛好和全國拔河賽強碰，如何安排選手讓她大傷腦筋，團體賽時只能派3、4年級去打對手5、6年級，還好學生實力都很強，拿到冠軍。還有學生第一次比賽就打進前3名，自己也不得不誇獎「真的很厲害！」

她說，這幾年打出不錯成績，加上新聞報導，開始有善心人士資助，像八方雲集這學期每周贊助1000多顆水餃，讓學生更有營養；還有人會寄藥膏，怕他們練習受傷。她也會跟學生說，有這麼多人關心，一定要用最好的成績回報，小朋友也聽進去了，練習時更加認真。

獲得金牌的4年級劉歆蕾和籠歆都是從3年級才開始練，都已實力堅強，劉歆蕾還曾拿下全國冠軍。她們說，柔道可以讓身體更健康強壯，還能防身，未來會繼續練下去。

(中時)