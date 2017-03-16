飢餓30高雄場 7／15、16巨蛋體育館登場

飢餓30高雄場7月登場，即日起開放報名。（柯宗緯翻攝）

台灣世界展望會「Together We Will 齊飢再造奇蹟！」第28屆飢餓三十飢餓勇士大會師，高雄場將於7月15、16日於高雄巨蛋體育館舉辦，並於3月起正式開放線上報名，今年將維持一場三地，高雄、彰化及花蓮同步連線模式，在高雄地區的營友也能同步觀賞彰化及花蓮的大會師活動現場，與全台萬名營友共享飢餓體驗心情，並深刻探討人道救援意義及世界急難景況。

輔英科技大學四年級林佳欣同學，連續4年都在飢餓三十擔任活動志工，她表示，去年在後台看到準備上台表演的資助童們時，內心湧現許多不捨，跟他們比起來，自己生活上的一些小挫折實在不足掛齒，也更加體認到要珍惜現有的幸福，不能再怨天尤人，同時更加強想要幫助這些孩子們的決心，每個人盡一些力量，讓孩子們可以過上更好的生活，不必為學費或餐費擔心。

跟著佳欣一起擔任活動志工的好友劉孟琳則提到，參加飢餓三十活動雖然辛苦，在30個小時內必須餓著肚子還要打起精神工作，但只要想到遠在其他國家的難民和飢民，可能常常是好幾餐飯都沒得吃，而自己藉著30小時的饑餓體驗，不但可以募款幫助這些身處飢餓的人們，還可以喚起社會大眾對這個議題的關注。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，世界局勢的動盪不安，受害的多是最無辜的兒童，據統計，全球每200名兒童當中，就有1名被迫流離失所成為難民，而在漫漫的逃亡路途中，這些脆弱的小生命往往無法敵過環境的殘酷考驗。

為此，台灣世界展望會呼籲全體國人共同參與飢餓三十人道救援行動，捐款3,000元幫助敘利亞、伊拉克等兒童難民取得食物、乾淨水、衛生設備及心靈關懷等，度過艱困難民生活；或為遭遇突發天災的居民提供緊急救援、安置與持續關懷，並支持後續重建工作，捐款請利用郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十」，報名飢餓體驗與更多相關資訊請洽07-722-3608#66或上官網查詢。

(中時)