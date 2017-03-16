女高生半工半讀 最想研究海洋生物

花蓮女中大學申請成績亮眼，左起林黃知佳、林以真、葉佳臻。(許家寧攝)

林黃知佳(左1)個性活潑大方，全身充滿表演細胞。(許家寧攝)

笑容靦腆的林以真(中)，半工半讀減輕家庭負擔，課業從不讓母親擔心。(許家寧攝)

大學「個人申請」入學第一階段成績揭曉，花蓮高中與女中分別有323人、270人通過，各創下該校歷史新高。其中花女3年級學生林以真，心疼母親賣花負擔家計，乖巧的她靠著獎學金與校內打工，半工半讀通過海洋大學等三所國立大學，讓母親相當欣慰。

來自單親家庭的林以真，自從父母離異後，主要靠著母親賣花，扶養她與國一的妹妹，導師何恩原說，林以真為了減輕母親的負擔，利用中午至合作社打掃換取每日的愛心便當，放學後更到圖書館、自修中心工讀，每月領取約1至2千元的微薄工讀金，過著超級節儉生活。

「不想讓媽媽擔心」，半工半讀的高中生活，林以真不但不以為苦，更把握難得的讀書時間，不但每學期以優異成績申請到1萬元的獎學金，大學申請入學更一舉通過國立海洋大學水產養殖學系以及宜大、嘉大等六個校系，讓老師得知後也相當開心，祝福她能心想事成。

個性靦腆、喜歡接觸大自然的林以真，興趣是打跆拳道、畫畫，她表示高三以前對未來都感到迷惘，直到考試過程中發現對生物感到格外有興趣，而且喜歡養魚、刷魚缸的她，感謝導師不厭其煩地傾聽與建議，也盼未來能夠踏進研究海洋生物及疾病領域，接觸更多新奇的事物。

自然組的同班同學林黃知佳，第一階段通過了台大戲劇學系等六個校系，林黃知佳說，平時就涉獵許多國外的文學戲劇名，尤其對「哈舞雷特」相當有興趣，並曾經擔任花女微電影展總召，拍攝青少女追尋夢想議題有關的電影，感動不少在座觀賞的師長與同學。

花蓮女中申請入學第一階段通過940人次，國立破300人次，共有323人通過第一階段的篩選，考上優秀頂大破100人次，創下該校歷史新高。另外，花蓮高中個人申請第一階段破花蓮6項歷史紀錄，全校計270人通過，總通過率高達98％。

(中時)