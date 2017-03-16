天冷照穿熱褲！28歲大陸辣妹來台賣淫

我要評比

大陸籍28歲卜姓女子以觀光名義來台賣淫遭逮。（葉書宏翻攝）

大陸籍28歲卜姓女子以觀光名義來台賣淫遭逮。（葉書宏翻攝）

50歲陳姓馬伕被依妨害風化罪嫌送辦。（葉書宏翻攝）

應召站透過隨意張貼「外送」服務小紙條的方式招攬客人。（葉書宏翻攝）

大陸籍28歲卜姓女子以觀光名義來台，近來冷氣團來襲，警方15日晚間卻發現她穿著清涼小熱褲步入某旅館，隨即在外埋伏，當場逮獲卜女及50歲陳姓馬伕，卜女坦承為了多賺錢，經由朋友介紹才會來台兼差，訊後依社會秩序維護法裁罰，陳嫌則依妨害風化罪嫌送辦。

樹林警分局警員15日晚間巡邏行經新北市中和中正路，發現卜女穿著熱褲從一輛自小客車下車，獨自進入某旅館，警方懷疑有性交易行為，在場埋伏，30分鐘後，卜女步出旅館直接走向陳男駕駛的自小客車，警方立即上前攔查。

卜女一度否認，在派出所內才坦承從事性交易，應召站透過隨意張貼「外送」服務小紙條的方式招攬客人，並以手機通訊軟體與嫖客聯繫。陳嫌供稱，只是幫忙開車接送，每天薪水3400元。警訊後卜女依社會秩序維護法裁罰，陳嫌則依妨害風化罪嫌送辦。

(中時)