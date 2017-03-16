李昆澤：高雄鐵路地下化明年8月通車

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未來高雄車站概念設計北側鳥瞰圖，從九如路看過去，相當漂亮。（李昆澤提供）

未來高雄車站概念設計南側鳥瞰圖，從建國路看過去，為車站正面。（李昆澤提供）

原本今年底要通車的高雄鐵路地下化，因歷經承包商財務問題無力履約，重新發包，及鳳山用地取得及青年路地下油管遷移問題而有延宕；立委李昆澤16日表示，高雄鐵路地下化全線預定明年8月通車。

李昆澤今天邀集交通部鐵路改建工程局局長胡湘麟及南部工程處說明地下化工程辦理情形。

李昆澤表示，鐵路地下化中華一路南段隧道工程進度已達99％，新庄子路至中華一路段隧道土建接續工程，去年因為承包商財務問題無力履約，鐵工局終止契約，為加速工程進度，分兩標重新發包，土建標已在今年2月15日復工，機電標預定下個月開工。

而鳳山計畫之前因為用地取得及青年路地下油管遷移問題而有延宕，目前均已解決，左營、高雄及鳳山3個計畫都配合整體通車時程積極趕工中。

李昆澤指出，高雄鐵路地下化分成左營、高雄及鳳山計畫，高雄計畫分兩階段，第1階段通車部分進度已達90％，第2階段則是高雄車站上方大樓，目前規畫兩棟10及11層大樓，分別做商業大樓及旅館，鄰近還有國道客運、市區公車轉運中心，加上捷運紅線，高雄車站將成為交通運轉及複合商場的重要據點。

他說，鐵路地下化完工後，15.37公里的鐵軌將釋出71.29公頃的園道土地，市府規畫為綠色廊帶、自行車道及水廊帶，目前已確定土地由台鐵無償提供給市府使用，市府可省下62億購地經費，建設經費42.7億元也將一併納入鐵路地下化支應，目前交通部已通過修正計畫，報行政院核定中。

(中時)