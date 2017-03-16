奉獻台灣40餘載 丁松青神父獲准歸化
在新竹縣五峰鄉清泉天主教堂貢獻服務40餘年的美國籍神父丁松青，近日獲得內政部許可，以殊勳歸化為我國國民，以示對丁神父的肯定與感謝，一圓丁神父長久以來當個正港台灣人的心願，這也是自2016年12月21日國籍法修正後，全台第2位殊勳歸化的外籍人士。
丁神父表示，他從8歲就立志要當神父，24歲就被指派到五峰鄉清泉天主教堂服務，這麼多年來一直有人問他，為什麼選擇這麼偏僻的地方來服務？
他說，這不是他的選擇，而是耶穌知道他對原住民的愛，指派他在這地方深入了解部落的文化，教導原住民小朋友畫畫，還親手為教堂彩繪及美化環境，讓清泉這一方淨土更加溫暖及美麗，彷若人間仙境。
此次作業是由移民署新竹縣服務站積極協助丁神父提出歸化申請，終於今年2月間獲准殊勳歸化，成為繼台南甘神父後，第2位以對我國有特殊貢獻，而取得我國國籍及身分證的外籍神父。
新竹縣服務站主任毛兆莉表示，丁松青神父年輕時就來到台灣，在清泉傳道、生活，並用自己的藝術長才，美化了教堂、街道及橋梁，並志願教導國小學生繪畫，對於丁神父一生奉獻給了台灣這塊土地，移民署自當全力協助取得國籍及身分證，讓丁神父真正成為台灣的一分子。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。