奉獻台灣40餘載 丁松青神父獲准歸化

在新竹縣五峰鄉清泉天主教堂服務長達40餘年的美國籍神父丁松青，近日獲得內政部許可，以殊勳歸化為我國國民，讓丁神父終於如願成為正港台灣人。（陳育賢翻攝）

丁松青神父年輕時就來到台灣，在清泉傳道、生活，並用自己的藝術長才，美化了教堂。（陳育賢翻攝）

在新竹縣五峰鄉清泉天主教堂貢獻服務40餘年的美國籍神父丁松青，近日獲得內政部許可，以殊勳歸化為我國國民，以示對丁神父的肯定與感謝，一圓丁神父長久以來當個正港台灣人的心願，這也是自2016年12月21日國籍法修正後，全台第2位殊勳歸化的外籍人士。

丁神父表示，他從8歲就立志要當神父，24歲就被指派到五峰鄉清泉天主教堂服務，這麼多年來一直有人問他，為什麼選擇這麼偏僻的地方來服務？

他說，這不是他的選擇，而是耶穌知道他對原住民的愛，指派他在這地方深入了解部落的文化，教導原住民小朋友畫畫，還親手為教堂彩繪及美化環境，讓清泉這一方淨土更加溫暖及美麗，彷若人間仙境。

此次作業是由移民署新竹縣服務站積極協助丁神父提出歸化申請，終於今年2月間獲准殊勳歸化，成為繼台南甘神父後，第2位以對我國有特殊貢獻，而取得我國國籍及身分證的外籍神父。

新竹縣服務站主任毛兆莉表示，丁松青神父年輕時就來到台灣，在清泉傳道、生活，並用自己的藝術長才，美化了教堂、街道及橋梁，並志願教導國小學生繪畫，對於丁神父一生奉獻給了台灣這塊土地，移民署自當全力協助取得國籍及身分證，讓丁神父真正成為台灣的一分子。

(中時)