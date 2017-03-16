暨大附中大學個人申請創佳績
大學個人申請第一階段今日放榜，國立暨大附中表現優異，共有73名學生通過，第一階段輔導通過率高達87％，其中，「六冠王」5人，「五冠王」至雙冠王共有63人，比例高達91％，另有林宣佑等同學，通過清大等14所頂尖公立名校
暨大附中指出，通過申請的同學不僅學科成績優異，也都各有才藝，如林宣佑具備雙簧管音樂專長，通過台藝大篩選；五冠王游雅安是樂儀隊隊長，經常代表學校參與演出，個人申請食品、生物科技相關類科，通過海大、東海等學校篩選；陳訢鶴、洪振祐兩位分別是籃球校隊前鋒與後衛，洪振祐通過台體大及大葉大學的篩選，他表示身為籃球隊長，經常帶領隊員合作征戰，培養求勝意志，主考官出題，正好問到他打球的經驗與想法，能夠通過篩選，校隊的資歷幫助很大。
陳子彧則是就讀高職部國際貿易科，她在高中為主的學測考科成績不錯，個人申請以社工心理、觀光相關類科為主，通過東海、靜宜篩選，能以職校背景通過大學篩選，相當的不容易；許嘉晉同學就讀數理實驗班，在校參與科技部高瞻科學計畫成果聯合發表會獲得金牌，參加教育部中投區數理學科能力競賽化學科，複賽榮獲佳作，他個人申請以化學類科為主，通過東海及輔大等學校篩選。
暨大附中校長張正彥表示，看到同學表現十分欣慰，今年高三應屆畢業生是實施12年國教的第一批學生，在老師們的努力之下，成功指導他們順利通過個人申請，期盼同學們發揮實力通過第二階段面試，考取理想學校。
(中時)
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