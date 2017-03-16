選委會召開選區重畫公聽會
下屆台南市議員選區，將由目前的18個選區整併成13個選區，東區議員將減少1席，婦女保障名額由8席增加到10席，總席次仍維持57，台南市選舉委員會16日邀請民意代表、政黨代表及各界人士參加公聽會，選區被合併的議員則指擴大選區不利選民服務，更要求行政區畫分作業，也要一併展開；但年輕團體認為，選區重畫後，對政治素人與小黨參與有幫助。
南市選委會表示，6都中，台南人口最少，但市議員選區卻最多，中選會早就有意見，選委會依照行政區域、人口分布、交通狀況、地理環境、歷史淵源、應選名額作為考量，並朝落實婦女保障名額等面向畫分。
初步擬定的選區為，第1選區後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區有有6席應選名額、1席婦女保障名額；第2選區北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港區有5席應選名額、1席婦女保障名額；第3選區下營、六甲、麻豆、官田、大內區有4席應選名額、1席婦女保障名額；第4選區楠西、南化、玉井、左鎮有1席應選名額；第5選區善化、安定、新市、山上、新化有5席應選名額、1席婦女保障名額。
第6選區安南區有5席應選名額、1席婦女保障名額；第7選區永康區有7席應選名額、1席婦女保障名額；第8選區北、中西區有6席應選名額、1席婦女保障名額；第9選區安平、南區有6席應選名額、1席婦女保障名額；第10選區東區有5席應選名額、1席婦女保障名額。
第11選區仁德、歸仁、關廟、龍崎區有5席應選名額、1席婦女保障名額；第12選區平地原住民1席；第13選區山地原住民1席。
選委會將把16日公聽會各界的意見，進行小修改後，今年5月30日前送中選會核定後，最遲得在今年12月24日前公告。
(中時)
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