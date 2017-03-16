3.4億元拓寬洋仔厝溪北岸道路帶動彰濱觀光和產業發展
彰縣府爭取中央補助3.4億元拓寬洋仔厝溪北堤岸道路，昨天縣長魏明谷和工務處、公路總局等現場簡報規劃內容，預計6月發包、明年底通車，將有助推動鹿港國家歷史風景區以及水五金特區，連接西濱快速道路及國道一號，對整體區域發展有很大的幫助，帶動彰化縣境濱海地區觀光及產業發展。
彰化縣長魏明谷表示，洋仔厝溪是彰北最大水系，除了具有重要排水功能，兩岸堤岸道路也對彰化市、和美鎮、秀水鄉、鹿港鎮等東西向道路的連結具有重要功能，拓寬後，可結合彰化市八卦山風景區、鹿港頂番婆水五金特區，再到彰濱工業區到達鹿港最北端，列為重大交通建設。
交通部公路總局第二區養護工程處長陳敬明表示，北岸第1標6月發包，預估明年底完工；另第2標堤道部分房屋密集區，最大挑戰在選線規劃，要考慮因素眾多，相信縣府團隊有智慧解決困難。
鹿港鎮長黃振彥指出，鹿港觀光人潮越來越多，假日車流量多到塞車，整建洋仔厝溪堤岸道路北岸，有助於鹿港未來交通便利性，更有助未來推動鹿港國家歷史風景區
，讓前來鹿港觀光的遊客能有更舒適的交通環境。
縣府工務處長林漢斌表示，交通部核定3.4億元作為洋仔厝溪第1標北岸部分，約3.1公里，路寬15公尺，歷年來已陸續完成了鹿港頂番婆至省道台17線間南岸、線東路之線東橋至139甲彰草路間北岸，這次工程完工後能有效紓解鹿和路、彰鹿路及彰草路車流，提升整體交通。
(中時)
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