中華隊經典賽兵敗韓國 看看荷蘭政府怎麼作！
荷蘭棒球代表隊第4屆經典賽闖進4強，引人好奇這個人口比台灣少的國家，何以許多運動能在國際體壇佔有一席之地，而台灣卻只有少數項目能與抗衡？
《商業周刊》最新一期寫到荷蘭政府對培育運動選手的重視。文中提及，荷蘭人口1700萬人，台灣人口2300萬人，但荷蘭政府每年卻花5千萬歐元(約台幣16億元)，在培育運動球員身上，所有經費全部用在提供最佳運動設備、培養與照顧運動選手的專業教練團隊，每分錢都花在刀口上。
以奧運來說，荷蘭史上總共拿下115面金牌、123面銀牌139面銅牌，總計377面獎牌數，是台灣的18倍之多，所有對運動選手的投資，都得到了回饋，所以少有民眾抱怨。
荷蘭之所以願意投資各項職業運動，無非是想為選手創造1個一流的環境，進而達到成為世界體育10大強國目的。
《商周》指出，中華隊本屆經典賽無緣複賽，不只因為棒協無能，台灣政府也沒有編列足夠的預算，去經營與培養運動選手的環境，往往只用一筆獎金鼓勵奪牌的選手，而不是投資在環境、設備、教練的軟硬體環境上。
(中時電子報)
關鍵字：荷蘭
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