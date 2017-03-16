桃園神秘婦贈消防勤務車及多功能工具鉗 回饋鄉里

神秘婦人捐贈消防勤務車及多功能工具鉗，回饋鄉里。（甘嘉雯翻攝）

神秘婦人捐贈消防勤務車及多功能工具鉗，回饋鄉里。（甘嘉雯翻攝）

去年10月某天，桃園市消防局山腳分隊值班台突然一陣急促的電話鈴聲傳來，值班人員原以為是通緊急的報案電話，沒想到電話那頭傳來的卻是一名婦人溫和的問候聲以及欲捐贈消防勤務車的好消息，為這微寒的午後，注入了滿滿的暖意。

這通電話過後，整整一個月的時間，再無後續的連絡電話，直至某日，該名神秘婦人親自來到山腳分隊，並再次強烈表達了捐贈消防勤務車的堅定意願。

原來，該婦人名為陳秀梅，她的女婿正是消防局蘆竹義消副分隊長童聯益，所以平常就能由女婿口中得知許多消防人員不為人知的辛勞，因而希冀能為消防人員及鄉里盡份心力。

在最初的電話過後，又費了一個月的時間，與女婿討論思考，除了勤務車外，是否能再加贈其他實用的救災器材，在一切底定後，才親自現身分隊，帶來除了消防勤務車外，將再加贈消防多功能工具鉗的好消息。

但在捐贈事宜討論完成後，陳女士卻又突然表示捐贈是心意，無意參加捐贈儀式接受感謝。經不斷的勸說後，最後，由其女婿童副分隊長代表出席捐贈。

16日在山腳消防分隊捐贈消防勤務車1台及多功能工具鉗（價值120萬元）1批；由消防局副局長莫懷祖代表接受捐贈，消防局亦回贈感謝狀，表彰其善行義舉。

(中時)