電影正片外流？網瘋傳林依晨遭脫褲性侵戲

林依晨在新片《神秘家族》遭性侵片段，疑似在網上流出。（圖／取材自秒拍）

《神秘家族》根據「福建滅門慘案」改編，預計4月21日在大陸上映。（圖／取材自電影神秘家族微博）

林依晨在片中慘遭藍正龍性侵。（圖／取材自電影神秘家族微博）

林依晨在新片挑戰演出被強暴的少女。（圖／中時資料照）

「零負評女神」林依晨出道以來一直給人正面、陽光形象，日前在新片《神秘家族》挑戰演出被性侵的少女，事後回憶當時拍戲情緒仍走不出傷痛感，可見其代入角色的用心，而該片預計在大陸4月21日上映，怎料近日網上卻瘋傳片中林依晨遭脫褲強暴的戲碼，疑似正片外流。

林依晨之前接受陸媒專訪，聊到拍《神秘家族》在雨夜遭強暴戲碼，表示那幾天覺得很不堪，儘管完成拍攝一段時間，回想起來還是無法抽離情緒，「從指甲縫都能體會到她的淒苦，那幾場戲我真的是想起來就很難過」。

而日前電影官方微博發布預告片及劇照，懸疑驚悚的氛圍令影迷十分期待，沒想到，近來網上瘋傳一段林依晨在片中被性侵的片段，影片中，林依晨被藍正龍逼到草叢中，儘管她奮力掙扎仍被壓制，而遭到藍正龍暴打後，對方接著企圖脫她褲子，氣氛相當緊張，也看得出兩人認真投入戲中的情緒。不過，該片段並非是官方曝光的預告片情節，貌似正片內容流出，引發不少討論。

《神秘家族》由林依晨、陳曉、藍正龍、惠英紅等人主演，根據一起真實「福建滅門慘案」改編，講述少女苗苗有一天在放學回家路上遭強暴後，發現家族關係撲朔迷離，之後全家慘遭滅門，只有她倖存；性侵、滅門等重口味十足的戲碼，加上實力派演員的陣容，已吸引粉絲高度關注。

(中時電子報)