大學個人申請放榜 旭光高中創校史紀錄
106年大學個人申請通過第一階段篩選今日放榜，旭光高中共有8位同學，申請6個校系皆全部通過，獲得今年度校內六冠王的頭銜，是旭光高中歷年最佳成績，校方統計，個人申請之總人數為110人，共有97人通過第一階段篩選，成功率高達88％，也創校史紀錄。
旭光高中指出，今年共有黃薇、李育綸、柯靖偉、游育銓、洪佳伶、廖靖傑、曾昱仁、李智傑等八位同學，申請六個校系皆全部通過，黃薇同學在國高中曾有兩次到美國遊學經驗，4個月的時間和美國學生一起上課，體驗國外生活，個性外向活潑，喜歡交外國朋友，她通過的6個校系都和英語相關，希望能錄取國立屏東大學英語系，未來想當外交官，拓展自己的視野。
李育綸是旭光國中直升高中部的同學，熱心服務的他在國中和高中都擔任糾察隊，認真表現深受師長讚許，他也是桌球高手，高中時曾獲得南投縣個人單打第二名，他表示高一高二對未來沒目標，高三才找到自己的方向，希望能錄取國立屏東大學企管系，未來往企業界發展。
柯靖偉從小就喜歡拆解電器，對電腦也很有興趣，希望能錄取國立聯合大學電子系，未來想當程式設計師，設計出優質的線上遊戲；游育銓6個科系都是國立大學數學相關科系，國三曾參加數學競賽成績優異，因此對數學產生興趣，希望能錄取國立高雄大學數學系，未來想當精算師；廖靖傑六個科系都是醫護管理相關科系，希望能錄取義守大學醫管系，未來想到衛生所工作。
校方指出，另有18位同學通過5個校系的篩選，表現同樣優異，所有通過學生共獲得321個大學校系的複試資格，其中國立大學占55人次，成績卓著，師長們也會為這些同學舉辦模擬面試及資料審查，希望他們都能順利考上理想的學校。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。