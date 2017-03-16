大學個人申請放榜　旭光高中創校史紀錄

草屯鎮旭光高中個人申請第一階段放榜成績亮眼，共有8位同學獲得六冠王。（旭光高中提供）

106年大學個人申請通過第一階段篩選今日放榜，旭光高中共有8位同學，申請6個校系皆全部通過，獲得今年度校內六冠王的頭銜，是旭光高中歷年最佳成績，校方統計，個人申請之總人數為110人，共有97人通過第一階段篩選，成功率高達88％，也創校史紀錄。

旭光高中指出，今年共有黃薇、李育綸、柯靖偉、游育銓、洪佳伶、廖靖傑、曾昱仁、李智傑等八位同學，申請六個校系皆全部通過，黃薇同學在國高中曾有兩次到美國遊學經驗，4個月的時間和美國學生一起上課，體驗國外生活，個性外向活潑，喜歡交外國朋友，她通過的6個校系都和英語相關，希望能錄取國立屏東大學英語系，未來想當外交官，拓展自己的視野。

李育綸是旭光國中直升高中部的同學，熱心服務的他在國中和高中都擔任糾察隊，認真表現深受師長讚許，他也是桌球高手，高中時曾獲得南投縣個人單打第二名，他表示高一高二對未來沒目標，高三才找到自己的方向，希望能錄取國立屏東大學企管系，未來往企業界發展。

柯靖偉從小就喜歡拆解電器，對電腦也很有興趣，希望能錄取國立聯合大學電子系，未來想當程式設計師，設計出優質的線上遊戲；游育銓6個科系都是國立大學數學相關科系，國三曾參加數學競賽成績優異，因此對數學產生興趣，希望能錄取國立高雄大學數學系，未來想當精算師；廖靖傑六個科系都是醫護管理相關科系，希望能錄取義守大學醫管系，未來想到衛生所工作。

校方指出，另有18位同學通過5個校系的篩選，表現同樣優異，所有通過學生共獲得321個大學校系的複試資格，其中國立大學占55人次，成績卓著，師長們也會為這些同學舉辦模擬面試及資料審查，希望他們都能順利考上理想的學校。

(中時)