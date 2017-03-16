融合東西文化 逐鹿天主堂水泥雕塑原住民神話

融合東西文化，法蒂瑪聖母阿里山聯合堂區主任柏克偉（右六）與交趾陶藝師呂勝南（右五）耗時6個月，在逐鹿天主教堂打造水泥雕塑牆。（高錦如攝）

取於台灣原住民的「射日神話」。（高錦如攝）

「鹿隱南山延壽年」。（高錦如攝）

法蒂瑪聖母阿里山聯合堂區主任柏克偉與交趾陶藝師呂勝南耗時6個月，在逐鹿天主教堂打造水泥雕塑牆，融合原住民神話，東西文化蹦出新火花，讓教友為之驚艷。

柏克偉表示，天主教是可以接受在地的好文化，東西文化融合，讓天主教徒更有熟悉感，如像在家般的自在。由於逐鹿天主教堂位在逐鹿社區，特別加入鹿的意象，並於圖像旁提一段聖經的話，完成這幅「鹿隱南山延壽年」；另幅圖則取於台灣原住民的「射日神話」。

吳勝南說，「鹿隱南山延壽年」這幅水泥雕塑，畫面的構圖主要包含山、河水、鹿、巨石及松樹，各有其寓意，河水代表著淵遠流長；鹿與祿字諧音，有祝福之意；松樹為長壽的樹種，常被用來祝福生命延長。巨石象徵中流砥柱，比喻堅強獨立的人能在艱難環境中撐起支柱的作用，藉此敬佩鄒族原住民在面對巨大的自然災害，仍以堅強的精神重建家園、面對未來人生。

(中時)