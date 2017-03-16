三義木雕工作室遭竊 業者懸賞10萬緝賊

苗栗縣三義木雕工作室傳出竊案，歹徒相當識貨，開著2輛贓車到業者的倉庫搬走30多件木雕成品、半成品，業者宣稱失竊的作品不乏高價的木雕藝品、山水線雕作品，損失恐逾600萬，警方已組成專案小組調查，業者則在臉書社團上懸賞10萬，盼杜絕收受贓物。

(中時)