提升婦女二度就業 苗栗推臨時托育、美髮、租車服務

依據主計處的統計，逾30歲女性的勞動參與率急遽下降，為協助解決二度就業婦女及弱勢求職者於尋職過程中，可能面臨食衣住行及托育等問題，苗栗就業中心創全國之先，與縣內飯店、租車業等異業結盟提供優惠價格，其中與三之三幼兒園合作，臨時托育一天含餐點僅需350元，低於市價5折，解決不少女性求職者臨托稚齡兒童問題。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，苗栗中心推出便民服務，中心運用了社會資源結合人安基金會，當弱勢求職者三餐無著落時，將轉介至基金會使其暫時獲得溫飽。與巨星剪燙南苗總店異業結盟，為特定對象及弱勢求職者免費剪髮，1人約2000元的額度，改善求職者服裝儀容。

若找到工作後卻無落腳處，透過苗栗就業中心轉介，至火車站附近的王府大飯店及高賓大旅社，以低於一般住宿約6折價格入住，暫時解決居住問題，還可與銘威車業、建泰機車建立合作關係，以優惠價格租借機車，一條龍式解決求職者的困境。

(中時)