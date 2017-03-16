提升婦女二度就業 苗栗推臨時托育、美髮、租車服務
依據主計處的統計，逾30歲女性的勞動參與率急遽下降，為協助解決二度就業婦女及弱勢求職者於尋職過程中，可能面臨食衣住行及托育等問題，苗栗就業中心創全國之先，與縣內飯店、租車業等異業結盟提供優惠價格，其中與三之三幼兒園合作，臨時托育一天含餐點僅需350元，低於市價5折，解決不少女性求職者臨托稚齡兒童問題。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，苗栗中心推出便民服務，中心運用了社會資源結合人安基金會，當弱勢求職者三餐無著落時，將轉介至基金會使其暫時獲得溫飽。與巨星剪燙南苗總店異業結盟，為特定對象及弱勢求職者免費剪髮，1人約2000元的額度，改善求職者服裝儀容。
若找到工作後卻無落腳處，透過苗栗就業中心轉介，至火車站附近的王府大飯店及高賓大旅社，以低於一般住宿約6折價格入住，暫時解決居住問題，還可與銘威車業、建泰機車建立合作關係，以優惠價格租借機車，一條龍式解決求職者的困境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。