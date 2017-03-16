涉金融洗錢？警飛車保住花蓮老農7百萬積蓄

志學所長潘更生（左）飛車陪同老農前往農會進行止付。（許家寧翻攝）

警方重回詐騙現場電話亭採證，搜尋詐騙車手的蛛絲馬跡。（許家寧翻攝）

花蓮縣壽豐鄉1位吳姓老農在昨日接獲詐騙集團電話，心慌慌將金融存摺、提款卡及密碼全數交付給歹徒，志學派出所長潘更生獲報後，立即飛車載著老農前往農會及郵局辦理專案止付，雖然已被成功盜領10萬元，但即時止血，仍保住了老農680多萬元的積蓄。

警方表示，15日中午，年約65歲的吳姓老農接獲詐騙集團來電，對方謊稱是花檢署檢察官，誆騙老農因涉及1起金融洗錢案件，必須立刻代保管名下所有的金融存摺等資料，樸實的老農當下頓時慌亂了手腳，一時忘了查證便依約前往交付。

沒多久，雙方約定在一處公用電話亭前碰面，詐騙集團車手在得手農會及郵局存摺等資料後便轉身離去，臨走前還再三交待老伯必須保密不得張揚，尤其千萬不可向警方報案，如果影響了整體案件的偵辦進度，「後果自行負責。」

吳姓老農看車手離去後，越想越不對勁，如果自己涉及了洗錢案，豈有不能讓警察機關知悉的道理，這一切任憑誰來解釋都完全不合乎邏輯，於是老農馬上奔往轄區的志學派出所，希望能透過警方的說明，一掃腦海裡的問號。

老農在派出所將發生經過一字不漏的告訴所長潘更生，攔阻詐騙經驗豐富的潘更生聽完後，還未發出一語便一把抓著老農的手上車飛奔前往農會及郵局，一路上向老農解釋100％絕對是詐騙，目前必須立即辦理緊急止付的動作。

透過志學農會及郵局的查證和全力協助，雖然歹徒已成功盜領走新台幣10萬元，但因為警方即時處置，最後仍保住了老農680餘萬元的積蓄，吳姓老農雖然自責一時大意造成財損，不過還是非常感謝警方和行員的鼎力相助，將傷害降到最低。

吉安警分局表示，目前已調閱相關路口監視器全力偵辦，同時呼籲，任何司法或行政機關絕對不會私下聯繫當事人，並且要求監管任何資料，民眾如遇有任何疑似詐騙情事，均可立即撥打110或165反詐騙專線電話檢舉或詢問，千萬不要輕易付款以免受騙上當。

(中時)