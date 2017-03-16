日本陶藝界金城武來台會同窗
當台灣陶遇到日本陶，會擦出什麼樣的火花？「金重潤平&施繼堯陶藝雙個展」正在春稻藝術坊台中南屯總店熱鬧展開。有同窗之誼的兩位陶藝家，各自用備前燒和植物灰釉創作，和台灣人進行對話。值得一提的是，主辦單位持別以「懷念老歌」茶會，炒熱陶藝雙個展的人氣。
日本傳統備前燒歷史悠久，源自平安時代末期，距今已有一千年。它的特色就是只使用黏土和火焰，沒有漂亮的彩繪裝飾，也沒有討喜的釉藥，僅憑陶工繁複的燒製過程，製作出狀似樸實無華，卻又變化萬千的陶藝品。
長相斯文、帥氣，有日本陶藝界「金城武」之稱的金重潤平，其實家學淵源深厚，而且來頭不小。祖父是日本國寶級大師金重陶陽，由於金重潤平從小耳濡目染、技法一脈相傳，他的備前燒完全承襲古法，作品敦厚之中帶有靈動的光華，頗得金重陶陽真傳。
專長植物灰釉的施繼堯，最近在配方和燒製下足功夫，變化出金彩玄曜、藍玄曜、百玄曜和黑玄曜等不同色澤與質感的作品，代表作「玄曜系列」正是這次個展的主角。
以玄曜釉為基礎，再加入花東玉石而成的「耀彩玄曜」，別名「落葉時雨」，色彩涵蓋紅橙黃綠藍靛紫，並以不同礦石燒出風格迴異的作品，其中，又以「春意」最經典。另外，施繼堯這次展出的作品，還包括生活陶、茶陶以及陶板畫等等。
「金重潤平&施繼堯陶藝雙個展」即日起在春稻藝術坊南屯總店，一直展到五月中旬。主辦單位為了吸引更多人上門參觀，特別配合舉辦一場「懷念老歌」茶會，除了奉上好茶，並精選1.20首四、五、六年級生，耳熟能詳的國台語老歌，要留住大家的腳步。
(中時)
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