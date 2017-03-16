馬術對身心障者大助益

馬術治療對身心障礙者肢關節活絡、消化系統，以及信心建立等很有幫助。（許素惠攝）

為了協助孩子療癒，雲林特教學校總務主任張恭銘特地學騎馬、養馬，甚至買馬捐贈給學校，希望藉由有系統且整體性的馬術，讓孩子在精神運動、心志與身體互動中獲得治療，他並為學校規畫了未來馬術課程的發展方向。

張恭銘指出，馬行進時，可以活絡人的關、肢節，站、坐或躺在馬背，能讓人放鬆，可強化人的脊椎，尤其身障者因有恐懼及平衡問題，所以必需先控制住自己，讓自己穩定下來，才能做下一步強化肌肉的運動，在生理上等於解放行動束縛，促進動作協調，讓肌肉張力正常化，並增強姿勢控制力。

其次在心理方面，可建立自信、自律、自尊及自我概念，增強鬥志及空間方向感，還有溝通表達和社交能力。而人與馬的默契也是在互動中建立的，例如餵食、觸摸、眼神交會，藉以和馬培養感情，俾在駕馭時累積自信心。

張恭銘說，國內以馬術治療身心障生尚未普及，澳洲便建立很完善的機制，並納入醫療體系，醫院每周會派專車接送身心障者到馬場治療2、3次，效果很好。

張恭銘很感恩該校校長林逸文支持且重視馬術治療，他為學校規畫出未來課程方向，包括結合國小部機能運動、開設高職部聯課活動、作為國中部特色課程、辦理營隊、籌畫騎馬環縣等。

(中時)