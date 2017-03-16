澎湖地區水域遊憩活動業者共同簽署安全宣言

為迎接即將到來的澎湖旅遊旺季，同時為確保旅客能夠有安全又安心的旅程，澎湖國家風景區管理處持續強化各項安全作為，並配合交通部觀光局於3月13日至18日啟動的「旅遊安全宣導週」，針對澎湖地區熱門水上遊憩活動，特別邀集業者召開「澎湖地區水域遊憩活動業者座談會」。

針對水域遊憩活動安全，會議中業者彼此熱烈分享經驗，與澎管處充分交換意見，並一致同意，對於遊客安全責無旁貸；為宣誓重視遊客安全的決心，業者與本處共同簽署「澎湖水域遊憩活動安全宣言」，共計22份。

安全宣言內容包括將遊客安全視為第一優先，並在活動前中後營造安全水域遊憩活動環境；除了由業者努力把關遊客安全外，也期望由活動前的安全教育訓練，讓遊客自身也能建立活動安全意識；最後再由政府機關配合民眾需求，建構安全活動環境；希望透過政府、業者、遊客三方共同推動，以達到澎湖水域遊憩活動安全的目標，讓遊客放心玩～玩FUN心！

(中時)