大學個人申請 普台高中成果豐碩
106年大學個人申請入學第一階段篩選今日出爐，普台高中80％通過，其中劉艷容同學通過台大第一、三類學群三個學系篩選，吳家輝同學通過成大、清大、交大篩選。
普台繼去年大學個人申請創「台大四冠王」的佳績，今年劉艷容以「三冠之姿」通過圖資、護理及森林三學系的篩選倍率，劉艷容國一起就讀普台，曾獲全國日語配音比賽個人組第6名，以西班牙語為第三外語，她以台大護理系為第一志願，希望能提升台灣醫療品質盡一分心力。
小學開始讀普台的吳家輝，學測數學15滿級分，通過成大數學系、清大數學系及交大應數系的篩選，視清大數學系為首選。
校方指出，今年學測普台包辦南投榜首與探花，繁星推薦之國立大學錄取率高達9成，長程教育成果豐碩。
(中時)
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