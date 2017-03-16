高雄男大生掉背包慌張報案 博愛警尋回

李姓男大學生（中）背包放在機車前踏板，車速過快掉了，剛好被高市左營分局博愛四派出所員警張許世賢（左 ）及林彥宇（右）撿到。（呂素麗翻攝）

高雄市李姓男大學生騎機車車速過快，放在腳踏墊上的黑色背包，卻不知何時掉落，他慌張的跑到左營分局博愛派出所求助；就那麼巧，這只背包被員警張許世賢及林彥宇巡邏時拾獲，經檢查背包裡面的確有李男的錢包、身分證及貴重物品，警方隨即將背包發還給他，讓他感激不已。

博愛四路所警員張許世賢及林彥宇於日前執行巡邏勤務時，在博愛四路及重愛路口時，發現機車道上有1個黑色背包，隨即撿拾帶回派出所代為保管。

不久，失主、李姓男大生（20歲）匆忙趕來派出所報案，請求警方協助找尋，發現他的背包就在派出所裡，讓也十分訝異。

李男表示，可能當時行車速度較快，背包掉落未及時發現，背包裡有重要證件，幸好警方撿到，否則很麻煩。

(中時)