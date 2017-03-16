回台南尋70年前老家 80歲日籍灣生：先父會開心
憑著一張70年前的地址與記憶，80歲日籍灣生櫻井正雄在人生晚年來台尋根，在中西區戶政事務所協助下，回到延平郡王祠的兒時住家附近，看到記憶中整排的金龜樹，並重遊父親曾任教的台南大學，得償宿願的他感動的向天合十拜拜「先父知道我回來一定很開心」。
「我的80歲父親家住開山町3丁目149番，下個月去台南，應該是他最後機會看到兒時住處」80歲的櫻井正雄是台南「灣生」（台灣出生的日本人），兒子櫻井克彥一個月前寫信告知中西區戶政事務所，告知將在3月中要帶父親、兒子，祖孫三代前來台南尋根，希望完成父親一生心願。
櫻井正雄現住日本東京，因為父親80年前在台南大學教書，將他生下，住在台南市延平郡王祠一帶，日據時代的住屋現已隨著道路拓寬拆除，他在台南生活直到7歲那年，因為台灣光復，被迫回鄉返日。
櫻井正雄自此一直未再返台，家人都知道他心中不時惦記著自己的出生地，因此寫信委託台南戶政事務所協助。櫻井一家祖孫3人11日來台尋根，中西區戶政事務所比對出住址在現在的郡王里，找來會說簡單日語的郡王里里長楊明憲與羅姓耆老擔任翻譯解說員，帶他們重遊舊地。
雖在台灣僅7年，櫻井正雄對台南滿懷故鄉情，他看見延平郡王祠對面整排的金龜樹，開心的表示記憶猶深。回到台南大學，憶及父親曾在此教書，感動的向天合十拜拜，說著「先父知道自己回來這裡，一定很開心」。
雖然老家早已拆除，櫻井先生仍然非常感謝中西區戶政人員及里長的幫忙，離去前雙方合影留念，互贈紀念品，感謝台灣公務機關的服務讓他一償宿願。
(中時)
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