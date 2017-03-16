非法處理廢棄物 桃環檢警聯合逮人
桃園市政府環保局日前接獲檢舉，發現八德區和平路一帶有黑水排放，循線追查後，14日晚間會同環保署北區督察大隊等檢警，將非法收受廢塑膠桶並進行破碎、篩選的余姓男子及同夥逮捕，並移送桃園地檢署偵辦，余男最高面臨5年刑責和1500萬元罰金。
林立昌表示，余男的鐵皮屋內堆放大量塑膠桶，經過清算後，共有1150個20L塑膠桶、290袋油墨罐袋和50個50加侖的塑膠桶，余男涉嫌用破碎機將非法收受之廢塑膠桶輾為碎片，再利用篩選機清洗並將塑膠碎片及殘留溶劑分離，因未設置合格廢水處理設施，清洗後的殘渣及廢液收集於場內貯槽中，稽查人員現場以銅鎳試紙檢測槽中的廢溶液，有重金屬銅及鎳反應，今天上午初步檢測結果出爐，也確認部分廢塑膠桶內的殘留溶劑呈現強酸及強鹼反應。
林立昌指出，余男未領有廢棄物處理許可證卻從事廢棄物處理作業，最高可依違反廢棄物清理法處以5年刑責及1500萬元罰金，目前除了勒令停工外，專案小組現場也扣留現場的破碎機、篩選機及堆高機等裝備，並架設攝影機24小時監控，余男等人則被移送桃園地方法院檢察署偵辦。
(中時)
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