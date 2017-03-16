華麗翻轉雨果 《誰怕沃爾夫？》明在台演出

《誰怕沃爾夫？》導演赫伯特．弗里茲，穿著筆挺西裝現身今（16）日記者會現場，紳士的外表，骨子裡對創作的想法很跳躍、很搞怪。（實習記者蔣淮薇攝）

舞台上的平台鋼琴，置放在雙重旋轉舞台上，背板的紅、黃、藍三種鮮豔顏色，顯得額外搶眼。這是來自歐洲具指標性的蘇黎世國家劇院、德國導演赫伯特．弗里茲（Herbert Fritsch）最新舞台劇作品《誰怕沃爾夫？》（Who's Afraid of Hugo Wolf），7位女演員反串演出男性角色，以香頌、爵士等風格，重新改編、詮釋德奧浪漫時期作曲家雨果．沃爾夫音樂作品，明（17）日起在台演出。（實習記者蔣淮薇攝）

舞台上的平台鋼琴，置放在雙重旋轉舞台上，背板的紅、黃、藍三種鮮豔顏色，顯得額外搶眼。這是來自歐洲具指標性的蘇黎世國家劇院、德國導演赫伯特．弗里茲（Herbert Fritsch）最新舞台劇作品《誰怕沃爾夫？》（Whos Afraid of Hugo Wolf），7位女演員反串演出男性角色，以香頌、爵士等風格，重新改編、詮釋德奧浪漫時期作曲家雨果．沃爾夫音樂作品，明（17）日起在台演出。

1951年出生的赫伯特．弗里茲，穿著筆挺西裝現身今（16）日記者會現場，紳士的外表，骨子裡對創作的想法很跳躍、很搞怪。過去他曾是柏林人民劇院重要演員，58歲才開始擔任導演，以鬧劇為主要表現風格。他表示，上兩代家族曾有人是聲樂家、雙簧管演奏家，自己也特別鍾愛音樂，雖未曾學過樂器，「但音樂能讓我感到由衷的快樂，雨果．沃爾夫的音樂很純真，這種純真感很吸引我。」他透露，未來還想製作浪漫時期作曲家布拉姆斯的相關舞台劇，「因為雨果．沃爾夫恨透了布拉姆斯。」赫伯特．弗里茲幽默表示。

《誰怕沃爾夫？》大玩視覺與聽覺的拼貼風格，既無厘頭又笑鬧，不僅劇名刻意取名美國劇作家阿爾比代表作《誰怕吳爾芙？》（Who’s Afraid of Virginia Woolf？）諧音，舞台上的紅、黃、藍背板，也是向美國表現主義畫家巴尼特．紐曼代表作《誰怕紅黃藍》致意。演員在華麗的旋轉舞台上演出，有如一場歡樂嘉年華。

赫伯特．弗里茲表示，雨果．沃爾夫是一個有點憂鬱的音樂家，因此他特別選擇用笑鬧的手法，表現他的音樂，以創造反差，「我喜歡翻轉聽覺和視覺的可能性，以創造新效果，這次則是嘗試以戲劇、舞蹈和改編的方式，重新詮釋雨果．沃爾夫的音樂。」

赫伯特．弗里茲說，此回採用全女性演員，是想打破劇場裡的性別限制，「女扮男裝、男扮女裝，都會有很好的表現效果，這已是不限定演員性別的年代，重點在於演員的表演方式。」《誰怕沃爾夫？》今（17）日至18日在台北國家戲劇院演出。

(中時)