有望紓解交通 嘉義仁人橋預計8月底完工
有望紓解交通難題！嘉義縣水上鄉嘉175線原名嘉南橋的「仁人橋」，在縣長張花冠、鄉長劉敬祥、地方議員代表積極尋求嘉邑行善團等各方資源協助下，今上午進行動土拓寬，將路寬僅5公尺的易塞車橋面路段拓寬至16公尺，預計8月底完工。
今上午嘉義縣長張花冠、議長張明達、水上鄉長劉敬祥、議員詹婉蓁、王啟澧、林緗亭及嘉邑行善團理事長蔡萬華等人一同進行仁人橋動土拓寬儀式。張花冠指出，計畫將路寬僅5公尺的易塞車橋面路段拓寬至16公尺，並強調要讓這座橋的交通更順暢。
建設處長林永福表示，「仁人橋」跨徑25公尺、梁底距河床僅3.2公尺，都不符合經濟部水利署核定的規畫要求，也影響通水斷面；今年2月底完成設計後，交由行善團來施工。新建的「仁人橋」橋面將提高3.3公尺，跨徑40公尺，總工程費為2000萬，預定今年8月底完工、啟用，可望改善交通問題，也能避免阻擋水流造成淹水的情況發生。
(中時)
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