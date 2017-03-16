106年澎湖無形文化資產「湖西天后宮小法出館祭典儀式」活動

小法是澎湖廟會最重要的文化特色，也是澎湖宮廟操演各項科儀時的主要角色，隨著時代改變，本縣青壯年之人口外流嚴重，小法傳承面臨中斷危機，故本局爭取文化部無形文化資產小法人培計畫補助本縣宮廟辦理小法人才培育，將司禮祭典之主要人物-「小法」人才再往下扎根，除人培外，特別於4月15日（星期六）在湖西鄉湖西天后宮舉辦小法出館祭典儀式活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

湖西天后宮當日上午7時至12時舉行之開壇、請神、召放五營、操營、結界等儀式歡迎鄉親自由參加，下午2時至5時30分舉行造橋過限、過平安橋、犒軍等儀式，本局當日下午3時30至5時30分，將安排民眾前往參與認識社區如何保存小法之無形文化資產，參加者應於下午2時30分至3時前往縣圖書館前廣場報到完成，搭乘專車前往湖西天后宮；若自行前往民眾，亦請於當日下午3時30分前到達湖西天后宮報到完成。

湖西天后宮長期致力推動社區事務，舉凡社區傳統藝術、民俗活動、村史保存、無形文化資產紮根，社區居民充分發揮團隊精神，透過多元參與，提升社區能量，本年度特別將長期訓練之小法舉辦出館儀式，可讓各社區彼此交流觀摩的機會。

凡參加本活動之公務人員可給予終身研習時數2小時，義工參加者可給義工研習時數2小時，並贈送由黃有興老師及甘村吉老師合著之《澎湖民間祭典儀式與應用文書》專輯乙本。

報名方式：自即日起至4月10日止向展演藝術科免費報名，受理80名，額滿提前截止，請上文化局網站。

(中時)