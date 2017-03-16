金點新秀獎徵件倒數6天 聶永真、陳念舟任評審

總獎金超過200萬的金點新秀設計獎，徵件進入最後倒數6天，今（16）日公布評審團完整名單，其中包括知名設計師聶永真、《不老騎士》導演華天灝、無垢茶活主人陳念舟、《La Vie》雜誌總編輯林佳育、《VOGUE》雜誌服裝總監婁彥珍等共37位橫跨設計、藝術、紀錄片、媒體領域之評審，將一起找出台灣新世代的設計樣貌。

金點新秀設計獎在7大參賽類別各自設立評審召集人，並由召集人號召4位評審委員，今年不同以往的是，由於數位多媒體設計類涵蓋範圍廣泛，擴增6位來自不同領域專長的評審委員，最後共組成37位專業龐大的評審陣容。

其中聶永真獲鄒駿昇邀請，擔任視覺傳達設計類評審，他曾為許多知名藝人的專輯封面操刀，其風格簡約、蘊含人文氣息，在年輕學子族群極具影響力。此外，鄒駿昇還找了設計風格帶實驗性、台灣味濃厚的廖俊裕（廖小子），期望可以挑出與眾不同的作品。

《VOGUE》雜誌服裝總監婁彥珍受孫正華的延攬，擔任時尚設計類評審，婁彥珍為台灣時尚媒體界第一把交椅，隨時掌握全球流行的趨勢，這次將透過豐富的媒體觀察及國際視野來評選。產品設計類評審召集人王士俊認為，當今設計領域不只是純粹的工業設計，還需要考慮到當代的文化內涵層面，因此邀請《La Vie》雜誌總編輯林佳育，藉由她的美學創新和生活型態觀點來檢視學生作品。

二度連任工藝設計類召集人的陳俊良，有鑒於去年成員間默契合作無間，價值觀一致，皆重視環保議題，評審團由去年原班人馬再度聯手出擊，陳俊良表示，「工藝設計很容易掉入傳統思維，希望今年繼續發現工藝作品裡的當代性。」另一位二度擔任數位多媒體設計類召集人的Bito甲蟲創意創意總監劉耕名，這次號召數位藝術家王宗欣、紀錄片導演華天灝，以及在策展、製作APP、人因設計各領域人才，希望在商業和藝術創作，找到一個平衡點。

在平面設計、廣告界的資歷長達30年的王炳南，目前是台灣海報設計協會理事長及台灣歐普廣告設計創意總監，這次受包裝設計類召集人章琦玫徵召擔任包裝設計類評審，獲獎無數的他，出版多本包裝設計著作，理論與實務上都有相當豐富的經驗。空間設計類召集人陸希傑則找了「竹工凡木設計研究室」台北總部主持人邵唯晏擔任評審，邵唯晏善於將空間與電腦輔助設計整合 ，並強調實務與學術並行的重要性。

2017金點新秀設計獎徵件將在3月21日下午5點截止， 最新消息可至金點設計獎官網查詢。

(中時)