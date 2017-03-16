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遭爆關說中油人事 林岱樺：我不會倒下！

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關說中油人事？林岱樺：大學校長推薦函算不算關說？
針對中油人事關說事件，林岱樺出面朗讀聲明稿。（林宏聰攝）
關說中油人事？林岱樺：大學校長推薦函算不算關說？
林岱樺表示「面對連番挫折，我不會倒下」。（林宏聰攝）

有意參選高雄市長的立委林岱樺，繼《野保法》事件被諷為「放生立委」後，又捲入中油人事關說疑雲，16日傍晚她出面說明，全程朗讀聲明書，質疑黨內初選已從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭，記者問她是否擔心接連2波爭議事件影響選情，她嘆一口氣、意有所指表示：「聽說接下來還有（要攻擊我的）呢！」

林岱樺稍早在高雄文學館外面對媒體，表示針對中油人事事件她會檢討，但她強調絕不是關說，而是「推薦」，是每個立法委員都會做的事情，她更反問，包括大學要甄試的時候，每個校長、教授也會推薦學生，這個算不算關說？

她一字不漏朗讀聲明稿，強調野保法協商、到推薦函外流，持續的餘震，在她離開戰場前不會停些，黨內初選機制演變成非我族類、誅而後快的戰爭，她必須停下腳步，思考參選對於高雄市未來發展、對民進黨持續進步與穩固執政，是好是壞。

林岱樺聲明稿全文如下：

在承擔之前，要先學會承受；只有停下身，才能看清方向。

從「野保法」協商，到推薦函外流，

我知道，持續的餘震，在我離開戰場前不會停歇。

管碧玲委員說，「這是一場資源不對稱」的競爭。

如果，黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭；

我真得必須停下腳步，重新思考，這樣的參與對高雄市的未來發展、對民進黨的持續進步與穩固執政，是好？是壞？

辦公室的同仁覺得委屈，建議請中油公布處理流程，

以及哪些委員曾經推薦請託；

我制止了。

因為對於行政權的制衡監督、對於人事任用的舉薦拔擢，

本是立委國會問政、為民喉舌的職責所在；

不應因為失焦的爭論，污名化了所有立委同仁的努力，

而使約制行政權的監督力量弱化，那絕非民主與民眾之福。

小英總統帶領民進黨跨越最後一哩路，誠屬不易；

身為執政黨立委，我對民進黨、對高雄市民都有一份無可推卸的責任。

面對連番挫折，我不會倒下；

但要想承擔，必須先學會承受，

我必須重新思考民進黨高雄市長初選的意義。

深刻檢討、謙卑傾聽、自我沈澱。

不讓任何的爭取，成為紛亂的根源；

那不是高雄市民所期待的，更不是我所要的。

(中時)

關鍵字：民進黨中油關說林岱樺
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