台南榮民之家將遷建 有助東區交通狀況
佔地5.7公頃的台南榮民之家將遷往至永康區網寮北營區及平實營區基地，今日南市府舉行記者會，會中由台南市長賴清德代表市府與退輔會、國防部共同簽署合作備忘錄，宣布遷建計劃啟動。
賴清德表示，台南榮民之家新址鄰近高雄榮總台南分院，除可有效提升老人安養的環境與品質，落實「醫、養合一」的目標，而釋出的原榮家用地又能藉由都市計畫變更，改善東區的交通情況，包括崇學路將打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊、文化中心周邊停車問題的改善，以及對於台南大學學生用路安全都會有正面作用。
賴清德也感謝行政院的積極協調、退輔會與國防部的支持及配合，讓榮家遷建順利推動，市府會爭取時效，加速相關工程，提供長者便利舒適的環境。
另外，現址原榮家近6公頃的機關用地，市府將展開都市計畫檢討變更作業，除會重新檢視東區道路交通系統，亦會評估基礎公共設施需求，期望透過這次的遷建計畫，讓東區文教中心周邊再發展。
退輔會呂嘉凱副主委也表示，此次榮民之家的遷建計畫是西部地區「醫、養合一」第一個，感謝市府與國防部，讓榮民能在夢寐以求的環境養老。
原台南榮民之家位於崇明路旁，成立至今逾64年，市府為了改善文化中心週邊的道路系統、停車場等公共設施，在與行政院及中央部會多次會勘與協商後，今年2月21日經行政院同意辦理台南榮家的遷移事宜。
接下來，南市府將開始著手啟動相關代辦工程與都計變更作業發包作業，預計110年完成新榮民之家的興建，續於原址展開都市計畫變更。
(中時)
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