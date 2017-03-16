龜丹碳酸氫鹽泉 開放區外供水申請
台灣因地質關係，許多地方都有天然的溫泉，台南除了知名的關子嶺泥漿溫泉外，在楠西還有一處龜丹溫泉區，能讓民眾體驗不同的泡湯風情；南市觀旅局為充分利用天然資源，發展鄉村經濟，今年預計擴大龜丹溫泉供水服務範圍，開放讓溫泉區外的業者申請接水。
龜丹溫泉為龜丹溪山谷河床自然湧出的泉源，據考察應在日治時期就被發現，是一處天然泡湯的地方，但當時並未開發。龜丹溫泉與關子嶺溫泉泉質不同，其屬於碳酸氫鹽泉，泉值為弱鹼性，平均溫度約33度，又稱為美人湯，泉水較清澈透明。
觀旅局為發展鄉村經濟，2005年進行龜丹溫泉資源管線、水源土地等規畫，2012年核定82公頃為溫泉區，隔年正式營運，至今供水經驗及設施已逐趨成熟，現除供應泉水給公部門的體驗池外，也供應2家合法民宿業者使用。
觀旅局表示，龜丹溫泉出水量每天平均約500立方米，溫泉取供用量尚有餘裕，今年預計開放供應每日100立方米，至溫泉區外的業者使用，有興趣的業者可提出申請，並以台南市合法登記立案的旅宿業者為優先。
雖南台灣降雨量持續偏低，加上水庫水情維持綠燈，但似乎不影響溫泉業者營運，關子嶺溫泉業者表示，溫泉為簽約配額定量使用，並不受影響。
觀旅局也說，龜丹及關子嶺溫泉露頭目前並無明顯枯水期的情況，另一波冷氣團逐漸襲台，歡迎民眾前往泡湯，體驗不同的溫泉感受。
(中時)
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